الكويت.. إطلاق سراح المطلوب حجاج العجمي بعد إيقافه

أطلقت السلطات الأمنية الكويتية سراح المطلوب دولياً حجاج العجمي، بعد إيقافه في مطار الكويت الدولي عند عودته من قطر لعدة ساعات.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أدرجت حجاج العجمي في قائمة ممولي الإرهاب في العراق وسوريا مطلع الشهر الحالي بسبب تمويله لـ"جبهة النصرة" مع شافي العجمي.

كما وضع مجلس الأمن الدولي اسم العجمي على قائمة من 6 أشخاص داعمين للإرهاب، وفرض عليه عقوباتٍ بسبب تمويله للإرهاب وتهريب المقاتلين إلى أفغانستان والعراق.

وتعليقاً على الموضوع، قال الدكتور هشام الصالح، أستاذ القانون بجامعة الكويت، في مداخلة مع قناة "العربية"، إن القانون الكويتي يجرم الإرهاب، سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وبسؤاله عما إذا كانت الكويت مجبرة على تطبيق البيان الصادر عن مجلس الأمن، قال إن الكويت موقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب، لذا يجب أن تلتزم بتطبيقها.



