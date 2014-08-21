اتهام تركيا بالاتفاق مع "داعش" للإفراج عن رهائنها

نفت الحكومة التركية، اليوم الخميس، معلومات صحافية أشارت إلى استعداد أنقرة لإعادة قسم من الأراضي السورية تسيطر عليها في مقابل الإفراج عن رهائن أتراك لدى تنظيم "داعش" في العراق.

وقالت صحيفة "ترف" القريبة من المعارضة، اليوم الخميس، إن "داعش" منح السلطات التركية ثلاثة أسابيع للتخلي عن سيادتها على ضريح سليمان شاه الواقع في سوريا، في مقابل الإفراج عن 49 تركيا يحتجزهم رهائن.

ويحتجز التنظيم المتطرف منذ 11 يونيو، دبلوماسيين وجنودا من القوات الخاصة ومدنيين أتراكا قبض عليهم لدى هجومه على القنصلية التركية في الموصل.

وبحسب الصحيفة، فإن السلطات التركية، بزعامة رجب طيب أردوغان، أعطت موافقتها على مبدأ هذا التبادل، وأصدرت أوامر لقواتها بالاستعداد لإخلاء ضريح سليمان شاه.

لكن وزارة الخارجية نفت قطعيا اليوم هذه المزاعم "التي لا أساس لها".

وقالت في بيان: "في مثل هذه المسائل بالغة الحساسية، يتعين على الجميع احترام الأخلاقيات الصحافية والامتناع عن نشر مثل هذه التخمينات التي لا أساس لها وغير المسؤولة، وتنطوي على مغالطة للرأي العام".

وأضافت الوزارة: "لاتزال الجهود جارية للإفراج عن أعضاء القنصلية بأسرع ما يمكن".

وكان تنظيم "داعش" هدد في مارس الماضي بمهاجمة ضريح سليمان شاه، جد عثمان الأول مؤسس الإمبراطورية العثمانية، وهذه المنطقة هي معلم تاريخي يقع بعمق 25 كلم داخل الأراضي السورية، ويعتبر أراضي تركية منذ 1921، وهددت حينها تركيا التنظيم بأعمال انتقامية.

وحملت المعارضة التركية الحكومة، خصوصا وزير الخارجية محمد داوود أوغلو، وهو المرشح الأبرز لخلافة أردوغان في منصب رئيس الوزراء، مسؤولية خطف مواطنين أتراك من قبل "داعش".