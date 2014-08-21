أردوغان يعلن اختيار أحمد داود أوغلو رئيساً للوزراء

أعلن رئيس الوزراء التركي الحالي والرئيس المنتخب، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أنه تم اختيار وزير الخارجية أحمد داود أوغلو لتولي منصب رئيس الحزب الحاكم ورئيس الوزراء المقبل.

وقال أردوغان للصحافيين، إثر اجتماع للجنة التنفيذية لحزبه الحاكم في أنقرة، إن "مرشح حزب العدالة والتنمية لتولي رئاسة الحزب في 27 أغسطس هو وزير الخارجية والنائب عن قونية أحمد داود أوغلو".

وسيتولى داود أوغلو رسميا رئاسة حزب العدالة والتنمية خلال مؤتمر استثنائي مقرر في 27 أغسطس.

وفي 28 أغسطس، سيتم تنصيب أردوغان الذي فاز في الانتخابات الرئاسية من دورتها الأولى في العاشر من أغسطس، حاصدا 52% من الأصوات، على أن يكلف داود أوغلو سريعا تشكيل حكومة جديدة.