حماس تعدم 3 أشخاص بتهمة التعامل مع إسرائيل في غزة

أعلن موقع "مجد" الأمني القريب من حركة "حماس"، اليوم الخميس، أن الجناح العسكري للحركة التي تسيطر على قطاع غزة، أعدم ثلاثة أشخاص اتهموا بالتعامل مع إسرائيل واعتقل 7 آخرين خلال فترة قريبة ماضية.

ونقل موقع "مجد" على صفحته على "فيسبوك"، عن مصدر أمني كبير، أن "المقاومة الفلسطينية اعتقلت خلال وقت قريب سبعة عملاء أثناء نشاطهم وبحثهم عن أهداف للعدو الصهيوني، فيما أعدمت ثلاثة آخرين بعد إتمام الإجراءات الثورية معهم"، من دون إعطاء تفاصيل.

وذكر الموقع أن "أجهزة أمن المقاومة لن تتهاون مع العملاء ولديها أوامر ثورية للتعامل مع العملاء الذين يضبطون متلبسين ميدانياً".

وأوضحت مصادر فلسطينية أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، اعدمت عدداً من المتهمين بالتعاون مع إسرائيل خلال الحرب على غزة التي بدأت في 8 يوليو.