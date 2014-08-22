الحوثيون.. تظاهرة في صنعاء واتفاق أولي في صعدة

المصدر: صنعاء – فرانس برس، العربية.نت

أفادت مصادر يمنية خاصة بقناة "العربية" بأنه تم التوصل إلى صيغة اتفاق أولية بين الوفد الرئاسي الذي زار صعدة وزعيم الحوثيين لإيجاد حل للأزمة الحالية.

وأوضحت مصادر من داخل الوفد الرئاسي أن الاتفاق يتمحور حول تشكيل حكومة وحدة وطنية وقضايا أخرى.

في غضون ذلك، تجمع الآلاف من مناصري الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الجمعة، للمطالبة بإسقاط الحكومة والتراجع عن قرار برفع أسعار الوقود.

وتأتي التظاهرة في آخر يوم من المهلة التي منحها زعيم المتمردين، عبدالملك الحوثي للحكومة. ودعا الحوثي "الشعب ليخرج ويحتشد لتأدية صلاة الجمعة في الطريق المؤدي للمطار"، مضيفا: "أؤكد أنها وسائل سلمية وحضارية ومشروعة".

وكان الحوثي لوح باتخاذ إجراءات "مزعجة" اعتبارا من الجمعة. وقال إن المرحلة الثانية من الاحتجاجات تبدأ بتظاهرة يوم الجمعة عبر الوسائل المشروعة.

وتوافد الآلاف من ضواحي صنعاء إلى مكان التجمع، وفق ما نقل مراسل لوكالة "فرانس برس".

كما عزز آلاف المسلحين في جماعة "أنصار الله" التابعين للحوثيين من مواقع تواجدهم في محيط صنعاء تلبية لدعوة الحوثي.

وفي سياق متصل، أعلن مجلس التعاون الخليجي عن رفض دول المجلس لأي محاولات تستهدف تقويض العملية السياسية في اليمن.

وأعرب أمين عام المجلس، عبداللطيف الزياني، عن استنكاره للأحداث التي تدور في محيط صنعاء، والتلويح باستخدام خيارات تصعيدية، محذرا من العواقب الوخيمة.