اليمن.. الحوثي يتسلم مسودة الاتفاق الشامل

كشف عبدالملك المخلافي، الناطق الرسمي باسم الوفد الرئاسي إلى صعدة، لقناة "العربية" أن الوفد أجرى ثلاثة لقاءات متتالية مع زعيم الحوثيين وقيادات الحركة، وتم بلورة المقترحات ونقاط الاتفاق والحلول المطروحة لمعالجة الوضع الراهن.

وأشار المخلافي الى أن الوفد الرئاسي قدم للحوثيين مسودة اتفاق شامل، وتم الاتفاق على مواصلة اللقاء السبت.

في غضون ذلك حذرت اللجنة الأمنية الحوثيين من استمرار التصعيد من خلال نصب مخيم جديد وسط العاصمة على مقربة من عدد من الوزارات واعتبرته تهديدا للأمن، وقالت إن محاصرة صنعاء من خلال المخيمات المسلحة يزيد من تأزيم وتعقيد الموقف.

