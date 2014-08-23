عمّان: مسلمون ومسيحيون بمسيرة ضد التطرف والإرهاب

استنكرت مسيرتان خرجتا من العاصمة الأردنية عمّان أعمال العنف والقتل ضد مسيحيي العراق على يد عناصر تنظيم "داعش"، وبحق الفلسطنيين الذين يواجهون حرباً مع القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

والتحمت المسيرتان بعدما خرجت إحداهما، مساء السبت، من مسجد الملك عبدالله المؤسس بعد صلاة المغرب، والأخرى من كنيسة الأقباط؛ لإدانة الجرائم التي ترتكب بحق الأبرياء تحت مسمى الدين.

وفي هذا السياق، قال الباحث والمفكر الإسلامي الشيخ حمدي مراد، لـ"العربية.نت": "إن هذه الفعالية المشتركة جاءت رسالة واضحة لتبين للذين يسطرون أشكال العنف باسم الدين ضد أبرياء من دين آخر سواء كان في العراق أو غيره، وهذا مرفوض في ديننا الإسلامي وأيضاً مرفوض عند المسيحيين".

من جانبه، أضاف مدير مركز التعايش الديني في الأردن الأب نبيل حداد "نحن نتألم لما يحدث في المنطقة العربية من قتل ودماء، ومن صور الكراهية والإساءة لكرامة النساء والأطفال والشيوخ وتدمير المساجد والكنائس".

وقال حداد للعربية.نت: "نحن خرجنا اليوم لنثبت أن ما يجري في العراق وفلسطين ليس من أتباع الأديان بل من قبل المتطرفين والإرهابيين الذين يسفكون الدماء ويعيثون في الأرض فساداً باسم الدين".

وفي المسيرة التي توحدت تحت عنوان "مسلمون ومسيحيون معاً" تلاقت فيها كلمات الله أكبر مع أجراس الكنائس، تعبيراً عن الغضب والسخط الواقع على الإنسان ورفضا لسفك الدماء البريئة وهدم بيوت الله من مساجد وكنائس.

ورفع المشاركون في المسيرة التي تعد الأولى من نوعها لافتات تدعو إلى توحيد المسلمين والمسحيين ضد التطرف والإرهاب بكل أشكاله والقتل باسم الدين، وتأكيداً على التعايش والتآخي المشترك بين الديانتين، الإسلامية والمسيحية.

وﯾﺄﺗﻲ ذﻟك وﺳط ﺗﺻﺎﻋد اﻟﻣﺧﺎوف اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن ﺻﻌود ﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﺔ الإسلامية للعراق والشام "داﻋش" ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻣﻣﺎرسة عمليات القتل والتخريب ضد مدنيين على اختلاف دياناتهم، وخاصة المسحيين المتواجدين في محافظة الموصل العراقية.