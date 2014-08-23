مجلس التعاون يحذر من تقويض العملية السياسية باليمن

أعلن مجلس التعاون الخليجي عن رفض دول المجلس لأي محاولات تستهدف تقويض العملية السياسية في اليمن.

وأعرب أمين عام المجلس عبداللطيف الزياني عن استنكاره للأحداث التي تدور في محيط صنعاء والتلويح باستخدام خيارات تصعيدية.

وفي غضون ذلك بدأ الحوثيون خطوات تصعيدية في صنعاء، حيث قاموا عقب صلاة الجمعة التي أُقيمت في شارع المطار، بنصب خيام للاعتصام أمام عدد من الوزارات منها الداخلية والاتصالات والكهرباء.

وكان مصدر في الوفد الرئاسي إلى صعدة قد صرح لقناة العربية بأن الوفد التقى زعيم الحوثيين وأنه تم التوصل الى صيغة اتفاق أولية مع الحوثيين خاصة ما يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية.