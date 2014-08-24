بعد لبنان.. صواريخ من سوريا على الجولان المحتل

أعلن الجيش الإسرائيلي أن صواريخ أطلقت من سوريا أصابت، اليوم الأحد، جزءا من هضبة الجولان السورية المحتلة دون أن تسبب إصابات. وقال الجيش في بيان، إن "خمسة صواريخ على الأقل أطلقت من سوريا وأصابت نقاطا عدة في الجولان".

يأتي هذا بعد أن تم إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، أمس السبت، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت إسرائيل بأن صاروخاً أطلق من الأراضي اللبنانية سقط في شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة مع استمرار المواجهات في قطاع غزة. وقال الجيش في بيان "إن صاروخاً أطلق من لبنان سقط في شرق مدينة عكا"، من دون الإبلاغ عن أضرار أو إصابات. ولم تعلن أي جهة لبنانية بعد مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.

إلا أن مصادر إعلامية محلية أفادت بأن الصاروخ الذي سقط في الأراضي الفلسطينية المحتلة أطلق من أول بلدة علما في القطاع الغربي.

من ناحيتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان عن إطلاق صاروخين من منطقة لبنانية تعرف بـ"القطيشية" وتقع بين بلدات علما الشعب وطير حرفا والضهيرة، باتجاه الأراضي الفلسيطنية المحتلة، وعلى الفور ضرب الجيش والقوى الأمنية طوقاً أمنياً حول مكان انطلاق الصاروخين.

إلى ذلك، أوضحت مصادر إعلامية أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذائف باتجاه الجنوب اللبناني رداً على صواريخ سقطت في الجليل الأعلى في وقت سابق، لكن المصادر لم تحدد الجهة التي أطلقتهما.

يذكر أن جنوب لبنان شهد مطلع الشهر الجاري عددا من عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، وكان الجيش الإسرائيلي يرد في بعضها بقصف مدفعي على الأراضي اللبنانية.