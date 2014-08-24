خيول الشرطة السويدية تدوس متظاهرين متناحرين

قالت الشرطة إن عدة أشخاص أصيبوا أحدهم حالته خطيرة عندما تدخلت خيالة الشرطة السويدية للفصل بين جانبين متنافسين في تظاهرة لأقصى اليمين في مدينة مالمو السويدية يوم السبت.

وقالت شرطة مالمو في بيان "تعرض عدد من الأشخاص للدهس وأصيب شخص إصابة خطيرة ... لا نعرف الآن مدى خطورتها."

واعتقلت الشرطة تسعة أشخاص في المسيرة حيث وقعت مواجهة بين أنصار حزب السويديين وتظاهرة لخصومهم ممن يعتبرونهم نازيين جدد.

ومن المقرر أن يدلي الناخبون السويديون بأصواتهم في الانتخابات العامة التي تجرى في 14 سبتمبر/ أيلول حيث تعتبر الهجرة قضية كبرى.