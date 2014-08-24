لا خسائر في زلزال بقوة 6.6 درجة وسط تشيلي

هزّ زلزال بقوة 6.6 درجة وسط تشيلي أمس السبت مما أدى إلى اهتزاز المباني وانقطاع الكهرباء في العاصمة سانتياجو ولكنه لم يسبب أي أضرار كبيرة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان على بعد 50 كيلومترا شمال شرقي مدينة فالباريسو الساحلية .

ووقع الزلزال الذي ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في باديء الأمر إن قوته 6.3 درجة على عمق 32 كيلومترا.

وقالت القوات البحرية التشيلية إنه لا يوجد خطر من حدوث موجات مد عملاقة. وقالت هيئة الطواريء التشيلية أونيمي إن الكهرباء انقطعت عن نحو 100 ألف شخص في سانتياجو كما حدث انقطاع جزئي للكهرباء أيضا في مدينتي تيموكو وفالباريسو .



وقالت أونيمي إنه لم ترد أنباء عن حدوث أضرار هيكلية.



ووقوع زلازل أمر متكرر في تشيلي أكبر منتج للنحاس في العالم كما أن بنيتها الأساسية مصممة لمقاومة الزلازل القوية.

وشعر الناس في جنوب تشيلي وغرب الأرجنتين بالزلزال الذي وقع في الساعة 6.33 مساء السبت (2233 بتوقيت جرينتش).