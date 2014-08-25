إسرائيل تواصل عدوانها على غزة و"تشترط هدنة مفتوحة"

واصل الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل فلسطينيين اثنين. في المقابل أفاد مراسل "العربية" نقلاً عن مصادر إسرائيلية سياسية بأن إسرائيل أبدت موافقتها على العودة إلى مفاوضات القاهرة على أرضية هدنة غير مسقوفة زمنياً، وادعت أن حماس هي من يعارض استئناف المحادثات غير المباشرة.

يأتي هذا في وقت نفذت فيه الطائرات الإسرائيلية 30 غارة على الأقل من منتصف ليل الأحد وحتى ساعات الصباح الأولى، ما أدى إلى مقتل فلسطينيين اليوم الاثنين.

كما دمرت الطائرات عدة منازل، بينها منزل محمد الغول الذي اغتالته إسرائيل ظهر أمس، إضافة إلى مسجدين.

من ناحية ثانية، أفادت مصادر لـ"العربية" بأن الوفد الفلسطيني في القاهرة ينتظر تأكيداً من الجانب المصري الذي يقوم في هذه الأثناء باتصالات عدة لإعادة التهدئة من جديد إلى قطاع غزة.

وأضافت المصادر أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق تهدئة خلال ساعات إذا وافقت إسرائيل على البنود الفلسطينية التي تتكون من 4 نقاط رئيسية ترتكز على المبادرة المصرية واتفاق 2012, وهي:

أولاً: وقف إطلاق النار من كلا الجانبين

ثانياً: فتح المعابر ورفع الحصار عن القطاع

ثالثاً: إعادة إعمار قطاع غزة

رابعاً: حرية الصيد بمسافة ستة أميال بحرية تصل تدريجياً إلى 12 ميلاً