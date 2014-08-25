هادي يطلب مساندة خليجية والحوثي يتقدم بمبادرة

دعت السلطات اليمنية الحوثيين إلى تحكيم العقل والمنطق وسحب المليشيات المسلحة من مداخل العاصمة صنعاء ورفع مخيمات المسلحين، والابتعاد عن الشطحات الانفعالية التي سيكون لها أثر سيئ على الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس هادي وضم رئيسي مجلسي النواب والوزراء، ومستشاري الرئيس وأعضاء اللجنة الرئاسية بعد لقاءاتها بعبد الملك الحوثي في صعدة.

وكشفت اللجنة في تقرير قدمته إلى الاجتماع سلبية في التعاطي معها خلال اجتماعاتها مع قيادة جماعة الحوثي استغرقت عشرين ساعة وأسفرت عن عدم حرص على مصلحة الوطن والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وبعد مناقشة مستجدات الموقف الراهن في ضوء نتائج المفاوضات مع الحوثيين دعا الاجتماع إلى عقد لقاء وطني موسع قبل نهاية الأسبوع بمشاركة أعضاء مجالس النواب والشورى والوزراء والشخصيات الحزبية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة للوقوف بحزم أمام التهديدات المحيطة بأمن العاصمة صنعاء.

في غضون ذلك استقبل الرئيس هادي سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وأطلعهم على نتائج زيارة اللجنة الرئاسية إلى صعدة ولقاءاتها مع قيادة جماعة الحوثي، وأبلغهم ما تتعرض له صنعاء من حصار مسلح وإقلاق للأمن ووجود جماعات مسلحة على مداخلها.

وأكد رفض الشعب اليمني لهذا الأسلوب، واعتبار المجاميع المسلحة خارجة عن النظام والقانون، ونصب الخيام المسلحة خارجة عن النظام والقانون ولا يجوز إرهاب المسافرين على الطرقات وإرهابهم من خلال إقامة المسلحين نقاط تفتيش.

وفيما يواصل أنصار الحوثي الاحتشاد في مخيمات الاعتصام عند مداخل العاصمة ووسط مدينة صنعاء كشفت مصادر إعلامية عن رسالة بعثها عبد الملك الحوثي إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، وقام بنقلها أحد أعضاء المكتب السياسي لجماعة أنصار الله.

وتضمنت الرسالة رؤية متكاملة للحوثيين حول حل الأزمة وتنفيذ المطالب الثلاثة الخاصة بإلغاء الجرعة الاقتصادية، وإقالة الحكومة وتشكيل حكومة شراكة من كفاءات وطنية وتنفيذ مخرجات الحوار.



واقترح الحوثي في رسالته رفع مخيمات الاعتصام المقامة عند مداخل العاصمة صنعاء كخطوة أولى بعد الاتفاق على مراجعة الإصلاحات السعرية وإقالة الحكومة والاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، وحين تشكيل الحكومة الجديدة وفق ما تم الاتفاق عليه ترفع المخيمات المستحدثة الموجودة داخل أمانة العاصمة.

