سقوط صاروخ أطلق من لبنان في شمال إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخاً أطلق من لبنان سقط في شمال إسرائيل مساء الاثنين، مشيراً الى عدم تلقي تقارير عن إصابات.

وكتب على حساب الجيش الرسمي في موقع تويتر "سقط صاروخ واحد على الأقل أطلق من لبنان في الجليل الأعلى".

ولليوم الثالث على التوالي تتعرض إسرائيل لإطلاق صواريخ من شمالها بالإضافة إلى الصواريخ المنطلقة من قطاع غزة.

وسقطت خمسة صواريخ أطلقت من سوريا في الجولان الأحد كما سقط صاروخ مصدره لبنان السبت.

ولم يسجل سقوط إصابات كما لم يرد الجيش الإسرائيلي على الصواريخ بالمثل.

وكانت القوات الإسرائيلية ردت الشهر الماضي بقصف مواقع للجيش السوري إثر سقوط صاروخ مصدره الاراضي السورية.