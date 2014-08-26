اعتقال 10 جنود روس يجبر بوتن للقاء الرئيس الأوكراني

يعقد الرئيسان الأوكراني والروسي اجتماعا اليوم الثلاثاء، عقب إلقاء القبض على 10 مظليين روس اجتازوا الحدود الأوكرانية، فيما حذرت الولايات المتحدة من "تصعيد خطير".

ويلتقي الرئيسان في عاصمة بيلاروسيا على هامش قمة مخصصة لمعاهدة الشراكة الموقعة بين كييف وبروكسل، سيحضرها كذلك قادة الاتحاد الأوروبي، بينهم وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون.

ومع أن اللقاء بين المسؤولين ليس مقررا رسميا، إلا أن الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو وعد بـ"بحث السلام" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مبديا "الأمل باقناعه" بسحب المقاتلين من شرق اوكرانيا في نزاع أوقع اكثر من 2200 قتيل في أربعة اشهر.

من جهتها، قالت مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس في تغريدة على تويتر إن "عمليات التوغل الروسية المتكررة فيأوكرانيا غير مقبولة وهي خطيرة واستفزازية".

واتهمت رايس القوات الروسية بالقيام بعمليات توغل عسكرية عبر القصف المدفعي وانظمة الدفاع الجوي والدبابات والجنود، ما يمثل "تصعيدا خطيرا". واعتبرت أن "روسيا لا يحق لها إرسال آليات وقافلات الى أوكرانيا من دون موافقة الحكومة الأوكرانية".

تصريحات رايس جاءت بعد إعلان كييف إلقاء القبض على 10 مظليين روس في شرق أوكرانيا. وجاء في بيان لجهاز الامن الاوكراني ان جنودا من الكتيبة 331 التابعة للفيلق 98 المجوقل ومقره وسط روسيا اوقفوا بالقرب من بلدة دزيركالني الاوكرانية على بعد حوالى 50 كلم الى جنوب شرق مدينة دونيتسك، معقل الانفصاليين.واضاف ان "المحققين فتحوا تحقيقا جنائيا حول اجتياز الحدود بشكل غير شرعي من قبل مواطنين روس مسلحين".

وقال وزير الدفاع الاوكراني فاليري غيليتي انه القي القبض على الجنود يوم الاثنين. وكتب على صفحته على فيسبوك "اليوم (الإثنين) ألقت القوات الأوكرانية القبض على العديد من الجنود الروس". وتابع انه "بحسب الخطاب الرسمي فانهم يجرون تدريبات في مناطق مختلفة في روسيا. وفي الحقيقة، أنهم يشاركون في هجوم عسكري ضد اوكرانيا".واضاف "اتوجه الى عائلات الجنود الروس، ابحثوا فورا عن اماكنهم. اخرجوهم من اوكرانيا".

وهذه المرة الاولى التي تعلن فيها عن القاء القبض على جنود روس.واكد مصدر في وزارة الدفاع الروسية لوكالات الانباء الروسية اعتقال جنود روس في اوكرانيا مؤكدا ان "العسكريين المعنيين كانوا يشاركون في دوريات على الحدود الروسية الاوكرانية وعبروها من باب الخطأ على الارجح في قطاع لا يحمل ترسيما واضحا للحدود.