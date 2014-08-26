مقتل ضابط يمني في محافظة ذمار جنوب صنعاء

أكد مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" أن ضابطا في الجيش اليمني قتل، اليوم الثلاثاء، برصاص مجهولين في محافظة ذمار جنوب صنعاء، فيما تمكن قاتلوه من الفرار.

وقال المصدر إن العقيد فائز البعيثي، الذي يشغل منصب مدير دائرة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة ذمار (100 كلم جنوب صنعاء)، "قتل على أيدي مسلحين مجهولين أمام منزله في وسط مدينة ذمار".

وذكر المصدر أن القتلة كانوا على دراجة نارية وقد لاذوا بالفرار.

وبحسب المصدر، فإن محافظ ذمار كان تعرض، أمس الاثنين، لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين مجهولين.

وتقع ذمار على بعد 30 كلم فقط من بلدة رداع التي تعد من أبرز معاقل القاعدة في محافظة البيضاء.

وقتل تنظيم القاعدة خلال السنوات الماضية العشرات من الضباط في الجيش والشرطة في مختلف محافظات اليمن.