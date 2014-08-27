اليمن.. مقتل 3 من القاعدة في هجوم للجيش على مخبأ لهم

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة من عناصر القاعدة في عملية مداهمة قامت بها قوات الجيش لوكر كان يختبئ فيه عدد من عناصر القاعدة في منطقة العقاد بين مدينتي شبام والقطن في وادي حضرموت شرق اليمن.

وصرح مصدر في قيادة المنطقة العسكرية الأولى أن قوات الجيش اشتبكت مع عناصر القاعدة خلال عملية المداهمة، مما أسفر عن مقتل عدد من الإرهابين وجرح جندي واحد.

كما أدى الاشتباك إلى هروب عدد من عناصر القاعدة، تاركين وراءهم أسلحة ومتفجرات وبطاريات ومعدات أخرى تستخدم في صناعة المتفجرات وتنفيذ عمليات إرهابية.