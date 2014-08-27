ملامح مفترضة للداعشي ذابح الصحافي الأميركي

بواسطة برامج معلوماتية معقدة، رسم خبراء أميركيون ملامح مفترضة لوجه عنصر تنظيم داعش الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يذبح الصحافي الأميركي جيمس فولي.

وفي الصورة التي وضعها خبراء أميركيون يعملون مع الإدارة الأميركية، يبدو الرجل في عقده الثاني أو الثالث، و"ذا ملامح عربية"، كما جاء في تقرير لشبكة "آي بي سي" الأميركية للتلفزيون، كما رُسمت صورة ثانية له بلحية.

وأفادت القناة في تقرير بثته أن الخبراء فحصوا مرات عدة شريط ذبح فولي الذي بدت فيه عينا القاتل الملثم. ومن هذه النقطة تمكنوا من بناء تصور للوجه وفق برامج معلوماتية "معقدة ومتطورة".

اللافت أن الصورتين لا تشبهان عبدالماجد عبدالباري، مغني الراب البريطاني المصري الأصل، الذي انضم إلى المقاتلين في سوريا، وكان يُعتقد أنه القاتل.