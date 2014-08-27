"داعش".. له شعبية في فرنسا!

أثار استطلاع رأي جديد مخاوف الأوروبيين حيث خلص إلى أن أكثر من ربع الشباب الفرنسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً يتعاطفون مع "داعش" ويمتلكون نظرة إيجابية حياله، في حين تنخفض النسبة بين الأشخاص الأكبر سناً، لتكون المحصلة واحداً من كل ستة فرنسيين بمختلف الأعمار لا يجد حرجاً في تأييد داعش.

أما في بريطانيا، فقد بلغت نسبة المؤيدين لداعش بحسب الإحصاء حوالي 7% من السكان، وتنخفض النسبة بشكل أكبر في ألمانيا بين 3 و4%.

ومن اللافت أن نسبة التأييد لداعش في بريطانيا وألمانيا، خلافا لفرنسا، كانت منخفضة بين الشباب، وازدادت أكثر مع التقدم في العمر، خصوصاً في المملكة المتحدة حيث ارتفعت نسبة تأييد داعش إلى 11% عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35-44 عاماً، في حين أنها لم تتجاوز الـ 4% في الفئة العمرية بين 18 و24 عاماً.

وبالمقارنة مع نتائج استطلاعٍ سابق في غزة بفلسطين، والذي أجراه "المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي"، يبدو أن نسبة المؤيدين لداعش في فرنسا تتجاوز نسبة مؤيدي التنظيم في غزة، إذ بلغت نسبة المتعاطفين مع داعش في القطاع الفلسطيني 13%، أي أقلّ من شخص بين كل ثمانية أشخاص، في حين لا تتوافر أية أرقام تخص الدول العربية الأخرى.

لا أحد يعلم عدد المسلمين في فرنسا

ونشرت نتائج هذا الاستطلاع الذي قام به مركز "آي سي إم" وسائل إعلام غربية. وقد وصفته "نيوز ويك" بأنه يعكس فكر الشباب المسلم المهاجر إلى فرنسا.

وليس هناك إحصاء دقيق لنسبة المسلمين في فرنسا، إذ إن القوانين الفرنسية المفروضة منذ عام 1872 تمنع إجراء إحصاءات حكومية تخص الأديان والعقائد.

لكن بعض الاستطلاعات غير الحكومية تشير إلى أن نسبة المسلمين لا تتجاوز الـ3% من الفرنسيين، في حين وصلت النسبة إلى 10% في إحصاءات أخرى.

وتقدّر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" نسبة المسلمين في فرنسا بأنها تتفاوت بين 5-10%.

والاستطلاع الذي راجعت "العربية.نت" تفاصيله اكتفى بعينة إحصائية لم تتجاوز الـ 3007 أشخاص في أوروبا، وهي عينة تكفي عادة لتعطي نظرة إجمالية تقيّم الرأي العام، لكنها أقل من أن يعوّل على دقتها، عدا عن أن الدراسة أجريت قبل ظهور فيديو إعدام الصحفي الأميركي جميس فولي.