هادي للحوثيين: هذه مطالبي مقابل تنفيذ مطالبكم

دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي جماعة الحوثيين إلى إزالة مظاهر التوتر المتمثلة في المخيمات والاعتصامات المسلحة في العاصمة صنعاء قبل البدء بأي حوار حول مطالبهم.

وجاء ذلك في رسالة بعث بها هادي الى عبدالملك الحوثي وتضمنت "إزالة مظاهر وعوامل التوتر المتمثلة في المخيمات والتجمعات المستحدثة على مداخل العاصمة والطرق المؤدية إليها، كما تضمنت مطالب هادي استكمال تسليم محافظة عمران للدولة وخروج المسلحين من المدينة، وأيضا وقف إطلاق النار في محافظة الجوف واستلام الجيش لكل المواقع".

وبخصوص مطالب الحوثيين، قال هادي إنه يمكن من خلال الحوار مع اللجنة الرئاسية التوصلُ إلى كل المطالب والآليات المتفق عليها.

وفي سياق متصل، حذر المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر من أن التوتر بلغ أعلى مستوياته في هذا البلد، ودعا جميع الأطراف إلى عدم اتخاذ إي إجراءات أو خطوات من شأنها تهديد الأمن والاستقرار.

