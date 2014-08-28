أردوغان يكلف أوغلو قائماً بأعمال رئيس الوزراء

كلف الرئيس التركي الجديد، رجب طيب أردوغان، وزير الخارجية السابق، أحمد داود أوغلو، قائما بأعمال رئيس الوزراء، اليوم الخميس، بعد دقائق من أداء أردوغان اليمين الدستورية.

وقد جاء ذلك بعد خلافات سادت البرلمان أثناء احتفال القسم الذي قاطعه نواب أبرز أحزاب المعارضة.

فقبل أن يقسم أردوغان اليمين، غادر نواب حزب الشعب الجمهوري قاعة البرلمان احتجاجا على رفض أردوغان الاستقالة من منصبه رئيسا للحكومة، فور فوزه بالانتخابات الرئاسية.

كما رمى أحد نواب حزب الشعب الجمهوري، رئيس البرلمان جميل جيجيك (عضو حزب العدالة والتنمية)، بنص القانون الداخلي، وسط صيحات نواب حزب العدالة والتنمية.

ورفض نواب حزب العمل القومي، وهو حزب معارض، التصفيق للرئيس الجديد.

وقد أقسم أردوغان الذي انتخب خلفا لعبدالله غول، على أن يبقى متمسكا "بالدستور وبسيادة القانون والديمقراطية ومبادئ وإصلاحات أتاتورك ومبادئ الجمهورية العلمانية".

وسيرأس داود أوغلو الحكومة التركية الحالية إلى أن يكلفه أردوغان بتشكيل حكومة جديدة من المتوقع أن يعلن عن تشكيلها غداً الجمعة.