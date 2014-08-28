لبنان.. مقتل جندي في اشتباكات عرسال وخطف آخر

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بمقتل جندي وخطف آخر على أيدي مسلحين حاولوا التسلل الى مواقع الجيش في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا.

من جانبه أفاد مراسل "العربية" في وقت سابق أن مسلحين اختطفوا جندياً من الجيش اللبناني، كما أصيب عنصر آخر في اشتباكات اندلعت اليوم الخميس في منطقة عرسال الحدودية مع سوريا.

وكانت معارك عنيفة اندلعت بين الجيش اللبناني ومسلحين في منطقة عرسال شرق الحدودية مع سوريا اليوم الخميس، بحسب ما أفاد مصدر أمني، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من معارك دامية بين مسلحين قدموا من سوريا والجيش في المنطقة نفسها.

وقال المصدر رافضاً الكشف عن اسمه "أطلق مسلحون فجراً النار على حاجز للجيش في منطقة وادي حميد في جرود عرسال، من دون تحقيق إصابات". وأشار إلى أن مواجهات اندلعت في وقت لاحق، وقد قامت مدفعية الجيش اللبناني بقصف تجمعات المسلحين في جرود عرسال.

وتتزامن تلك الاشتباكات مع بدء المحكمة العسكرية في بيروت باستجواب الموقوف عماد جمعة، الذي أثار اعتقاله خمسة أيام من القتال بين عناصر ينتمون لداعش والنصرة والجيش اللبناني في عرسال. وأدى القتال إلى خطف مجموعة من عناصر الجيش والأمن الداخلي اللبناني.