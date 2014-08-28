أقوى 10 جيوش عربية في عام 2014

قام موقع globalfirepower المهتم بالشؤون العسكرية بتصنيف أقوى 10 جيوش عربية ومكانتها بين جيوش العالم في عام 2014، ووفقاً لهذا التصنيف يلاحظ أن بعض العوامل، ومنها عدد السكان لكل بلد وعدد المقاتلين في الجيش وعدد الآليات العسكرية تلعب دوراً أساسياً في تصنيف درجة القوة العسكرية للبلدان المذكورة في التقرير.

وحسب هذا التصنيف الذي يعد الأحدث، فقد احتل الجيش المصري موقع الصدارة بين الجيوش العربية ويليه جيش المملكة العربية السعودية كأقوى جيشين عربيين.

وحسب التصنيف:

1- مصر:

احتل الجيش المصري الصدارة بين الجيوش العربية وحاز على المرتبة الثالثة عشرة في الترتيب العالمي.

عدد منتسبي القوات المسلحة: 468 ألف مقاتل

عدد قوات الاحتياط: 479 ألف مقاتل

من يصلحون لأداء الخدمة: 35 مليون شخص

عدد الدبابات: 4487

عدد المدرعات: 9646

عدد الطائرات الحربية: 863

عدد طائرات الهليكوبتر: 200

عدد القطعات البحرية: 221

عدد حاملات الطائرات: لا يوجد

عدد الغواصات: 4

ميزانية الدفاع: 4.1 مليار دولار

2- المملكة العربية السعودية:

يأتي الجيش السعودي كثاني أقوى جيش بين الجيوش العربية ويصنف 25 عالميا.

إجمالي عدد السكان: 28 مليون نسمة

عدد قوات الجيش: 233 ألف مقاتل

عدد قوات الاحتياط: 25 ألف شخص

من يصلحون لأداء الخدمة: 13 مليون شخص

عدد الدبابات: 1909

عدد المدرعات: 4890

عدد الطائرات الحربية: 977

عدد طائرات الهليكوبتر: 368

عدد القطعات البحرية: 23

عدد حاملات الطائرات: لا يوجد

عدد الغواصات: لا يوجد

3- سوريا

احتل جيش النظام السوري المرتبة الثالثة بين أقوى الجيوش العربية وصنف الـ26 عالميا.

إجمالي عدد السكان: 20.8 مليون نسمة

عدد قوات الجيش: 304 آلاف مقاتل

عدد قوات الاحتياطي: 450 ألف مقاتل

من يصلحون لأداء الخدمة: 9.93 مليون شخص

عدد الدبابات: 4150

عدد المدرعات: 7940

عدد الطائرات الحربية: 695

عدد طائرات الهليكوبتر: 176

عدد القطعات البحرية: 41

عدد حاملات الطائرات: لا يوجد

عدد الغواصات: لا يوجد

ميزانية الدفاع: 2.5 مليار دولار

4- الجزائر:

يأتي الجيش الجزائري في الترتيب الرابع عربيا و31 بين جيوش العالم.

إجمالي عدد السكان: 37.3 مليون نسمة

عدد قوات الجيش: 127 ألف مقاتل

عدد قوات الاحتياط: 150 ألف مقاتل

من يصلحون لأداء الخدمة: 18 مليون شخص

عدد الدبابات: 1050

عدد المدرعات: 1800

عدد الطائرات الحربية: 409

عدد طائرات الهليكوبتر: 136

عدد القطعات البحرية: 29

عدد حاملات الطائرات: لا يوجد

عدد الغواصات: 3

ميزانية الدفاع: 8.1 مليار دولار

5- الإمارات العربية المتحدة:

الجيش الإماراتي في ترتيب أقوى الجيوش العربية يحتل المرتبة الخامسة و42 دوليا.

إجمالي عدد السكان: 7.8 مليون نسمة

عدد قوات الجيش: 65 ألف مقاتل

عدد قوات الاحتياط: لا يوجد

من يصلحون لأداء الخدمة: 3 مليون شخص

عدد الدبابات: 545

عدد المدرعات: 1,540

عدد الطائرات الحربية: 457

عدد طائرات الهليكوبتر: 140

عدد القطعات البحرية: 70

عدد حاملات الطائرات: لا يوجد

عدد الغواصات: لا يوجد

ميزانية الدفاع: 15.2 مليار دولار

6- اليمن

برغم الاضطرابات التي يشهدها اليمن فإن الجيش اليمني يعد سادس أقوى جيش عربي كما يحتل المركز الـ45 بين جيوش العالم.

إجمالي عدد السكان: 24.7 مليون نسمة

عدد قوات الجيش: 401 ألف مقاتل

عدد قوات الاحتياط: 450 ألف مقاتل

من يصلحون لأداء الخدمة: 8.1 مليون شخص

عدد الدبابات: 106

عدد المدرعات: 600

عدد الطائرات الحربية: 362

عدد طائرات الهليكوبتر: 94

عدد القطعات البحرية: 33

عدد حاملات الطائرات: لا يوجد

عدد الغواصات: لا يوجد

ميزانية الدفاع: 1.2 مليار دولار

7- الأردن:

حاز الجيش الأردني المرتبة السابعة بين أقوى الجيوش العربية بينما جاء في الترتيب الـ67 عالميا .

إجمالي عدد السكان: 6.5 مليون نسمة

عدد قوات الجيش: 100 ألف مقاتل

عدد قوات الاحتياط: 65 ألف مقاتل

من يصلحون لأداء الخدمة: 2.8 مليون شخص

عدد الدبابات: 1048

عدد المدرعات: 2881

عدد الطائرات الحربية: 324

عدد طائرات الهليكوبتر: 118

عدد القطعات البحرية: 39

عدد حاملات الطائرات: لا يوجد

عدد الغواصات: لا يوجد

ميزانية الدفاع: 1.3 مليار دولار

8- العراق:

كان في السابق يصنف الجيش العراقي كأقوى جيش عربي والخامس عالمياً ولكن اليوم يحتل الجيش العراقي الترتيب الثامن بين الجيوش العربية والـ68 عالميا.

إجمالي عدد السكان: 32 مليون نسمة

عدد قوات الجيش: 276 ألف مقاتل

عدد قوات الاحتياط: 342 ألف شخص

من يصلحون لأداء الخدمة: 13 مليون شخص

عدد الدبابات: 396

عدد المدرعات: 2643

عدد الطائرات الحربية: 278

عدد طائرات الهليكوبتر: 129

عدد القطعات البحرية: 88

عدد حاملات الطائرات: لا يوجد

عدد الغواصات: لا يوجد

ميزانية الدفاع: 5.5 مليار دولار

9-عمان

الجيش العماني يأتي في الترتيب التاسع عربيا والـ69 بين جيوش العالم.

إجمالي عدد السكان: 3.1 مليون نسمة

عدد قوات الجيش: 62 ألف مقاتل

عدد قوات الاحتياط: 20 ألف

من يصلحون لأداء الخدمة: 1.4 مليون شخص

عدد الدبابات: 215

عدد المدرعات: 1040

عدد الطائرات الحربية: 101

عدد طائرات الهليكوبتر: 42

عدد القطعات البحرية: 8

عدد حاملات الطائرات: لا يوجد

عدد الغواصات: لا يوجد

ميزانية الدفاع: 67 مليار دولار

10- الكويت

نال الجيش الكويتي المرتبة العاشرة بين أقوى الجيوش العربية وجاء تصنيفه العالمي في المرتبة 74.

إجمالي عدد السكان: 2.8 مليون نسمة

عدد قوات الجيش: 14.5 ألف مقاتل

عدد قوات الاحتياط: لا يوجد

من يصلحون لأداء الخدمة: 1.3 مليون شخص

عدد الدبابات: 368

عدد المدرعات: 932

عدد الطائرات الحربية: 108

عدد طائرات الهليكوبتر: 44

عدد القطعات البحرية: 44

عدد حاملات الطائرات: لا يوجد

عدد الغواصات: لا يوجد

ميزانية الدفاع: 5.1 مليار دولار.