أقوى 10 جيوش عربية في عام 2014

قام موقع globalfirepower المهتم بالشؤون العسكرية بتصنيف أقوى 10 جيوش عربية ومكانتها بين جيوش العالم في عام 2014، ووفقاً لهذا التصنيف يلاحظ أن بعض العوامل، ومنها عدد السكان لكل بلد وعدد المقاتلين في الجيش وعدد الآليات العسكرية تلعب دوراً أساسياً في تصنيف درجة القوة العسكرية للبلدان المذكورة في التقرير.
وحسب هذا التصنيف الذي يعد الأحدث، فقد احتل الجيش المصري موقع الصدارة بين الجيوش العربية ويليه جيش المملكة العربية السعودية كأقوى جيشين عربيين.
وحسب التصنيف:
1- مصر:
احتل الجيش المصري الصدارة بين الجيوش العربية وحاز على المرتبة الثالثة عشرة في الترتيب العالمي.
عدد منتسبي القوات المسلحة: 468 ألف مقاتل
عدد قوات الاحتياط: 479 ألف مقاتل
من يصلحون لأداء الخدمة: 35 مليون شخص
عدد الدبابات: 4487
عدد المدرعات: 9646
عدد الطائرات الحربية: 863
عدد طائرات الهليكوبتر: 200
عدد القطعات البحرية: 221
عدد حاملات الطائرات: لا يوجد
عدد الغواصات: 4
ميزانية الدفاع: 4.1 مليار دولار
2- المملكة العربية السعودية:
يأتي الجيش السعودي كثاني أقوى جيش بين الجيوش العربية ويصنف 25 عالميا.
إجمالي عدد السكان: 28 مليون نسمة
عدد قوات الجيش: 233 ألف مقاتل
عدد قوات الاحتياط: 25 ألف شخص
من يصلحون لأداء الخدمة: 13 مليون شخص
عدد الدبابات: 1909
عدد المدرعات: 4890
عدد الطائرات الحربية: 977
عدد طائرات الهليكوبتر: 368
عدد القطعات البحرية: 23
عدد حاملات الطائرات: لا يوجد
عدد الغواصات: لا يوجد
3- سوريا
احتل جيش النظام السوري المرتبة الثالثة بين أقوى الجيوش العربية وصنف الـ26 عالميا.
إجمالي عدد السكان: 20.8 مليون نسمة
عدد قوات الجيش: 304 آلاف مقاتل
عدد قوات الاحتياطي: 450 ألف مقاتل
من يصلحون لأداء الخدمة: 9.93 مليون شخص
عدد الدبابات: 4150
عدد المدرعات: 7940
عدد الطائرات الحربية: 695
عدد طائرات الهليكوبتر: 176
عدد القطعات البحرية: 41
عدد حاملات الطائرات: لا يوجد
عدد الغواصات: لا يوجد
ميزانية الدفاع: 2.5 مليار دولار
4- الجزائر:
يأتي الجيش الجزائري في الترتيب الرابع عربيا و31 بين جيوش العالم.
إجمالي عدد السكان: 37.3 مليون نسمة
عدد قوات الجيش: 127 ألف مقاتل
عدد قوات الاحتياط: 150 ألف مقاتل
من يصلحون لأداء الخدمة: 18 مليون شخص
عدد الدبابات: 1050
عدد المدرعات: 1800
عدد الطائرات الحربية: 409
عدد طائرات الهليكوبتر: 136
عدد القطعات البحرية: 29
عدد حاملات الطائرات: لا يوجد
عدد الغواصات: 3
ميزانية الدفاع: 8.1 مليار دولار
5- الإمارات العربية المتحدة:
الجيش الإماراتي في ترتيب أقوى الجيوش العربية يحتل المرتبة الخامسة و42 دوليا.
إجمالي عدد السكان: 7.8 مليون نسمة
عدد قوات الجيش: 65 ألف مقاتل
عدد قوات الاحتياط: لا يوجد
من يصلحون لأداء الخدمة: 3 مليون شخص
عدد الدبابات: 545
عدد المدرعات: 1,540
عدد الطائرات الحربية: 457
عدد طائرات الهليكوبتر: 140
عدد القطعات البحرية: 70
عدد حاملات الطائرات: لا يوجد
عدد الغواصات: لا يوجد
ميزانية الدفاع: 15.2 مليار دولار
6- اليمن
برغم الاضطرابات التي يشهدها اليمن فإن الجيش اليمني يعد سادس أقوى جيش عربي كما يحتل المركز الـ45 بين جيوش العالم.
إجمالي عدد السكان: 24.7 مليون نسمة
عدد قوات الجيش: 401 ألف مقاتل
عدد قوات الاحتياط: 450 ألف مقاتل
من يصلحون لأداء الخدمة: 8.1 مليون شخص
عدد الدبابات: 106
عدد المدرعات: 600
عدد الطائرات الحربية: 362
عدد طائرات الهليكوبتر: 94
عدد القطعات البحرية: 33
عدد حاملات الطائرات: لا يوجد
عدد الغواصات: لا يوجد
ميزانية الدفاع: 1.2 مليار دولار
7- الأردن:
حاز الجيش الأردني المرتبة السابعة بين أقوى الجيوش العربية بينما جاء في الترتيب الـ67 عالميا .
إجمالي عدد السكان: 6.5 مليون نسمة
عدد قوات الجيش: 100 ألف مقاتل
عدد قوات الاحتياط: 65 ألف مقاتل
من يصلحون لأداء الخدمة: 2.8 مليون شخص
عدد الدبابات: 1048
عدد المدرعات: 2881
عدد الطائرات الحربية: 324
عدد طائرات الهليكوبتر: 118
عدد القطعات البحرية: 39
عدد حاملات الطائرات: لا يوجد
عدد الغواصات: لا يوجد
ميزانية الدفاع: 1.3 مليار دولار
8- العراق:
كان في السابق يصنف الجيش العراقي كأقوى جيش عربي والخامس عالمياً ولكن اليوم يحتل الجيش العراقي الترتيب الثامن بين الجيوش العربية والـ68 عالميا.
إجمالي عدد السكان: 32 مليون نسمة
عدد قوات الجيش: 276 ألف مقاتل
عدد قوات الاحتياط: 342 ألف شخص
من يصلحون لأداء الخدمة: 13 مليون شخص
عدد الدبابات: 396
عدد المدرعات: 2643
عدد الطائرات الحربية: 278
عدد طائرات الهليكوبتر: 129
عدد القطعات البحرية: 88
عدد حاملات الطائرات: لا يوجد
عدد الغواصات: لا يوجد
ميزانية الدفاع: 5.5 مليار دولار
9-عمان
الجيش العماني يأتي في الترتيب التاسع عربيا والـ69 بين جيوش العالم.
إجمالي عدد السكان: 3.1 مليون نسمة
عدد قوات الجيش: 62 ألف مقاتل
عدد قوات الاحتياط: 20 ألف
من يصلحون لأداء الخدمة: 1.4 مليون شخص
عدد الدبابات: 215
عدد المدرعات: 1040
عدد الطائرات الحربية: 101
عدد طائرات الهليكوبتر: 42
عدد القطعات البحرية: 8
عدد حاملات الطائرات: لا يوجد
عدد الغواصات: لا يوجد
ميزانية الدفاع: 67 مليار دولار
10- الكويت
نال الجيش الكويتي المرتبة العاشرة بين أقوى الجيوش العربية وجاء تصنيفه العالمي في المرتبة 74.
إجمالي عدد السكان: 2.8 مليون نسمة
عدد قوات الجيش: 14.5 ألف مقاتل
عدد قوات الاحتياط: لا يوجد
من يصلحون لأداء الخدمة: 1.3 مليون شخص
عدد الدبابات: 368
عدد المدرعات: 932
عدد الطائرات الحربية: 108
عدد طائرات الهليكوبتر: 44
عدد القطعات البحرية: 44
عدد حاملات الطائرات: لا يوجد
عدد الغواصات: لا يوجد
ميزانية الدفاع: 5.1 مليار دولار.