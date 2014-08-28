رئيس برلمان النيجر يهرب بعد تهمة الاتجار بالأطفال

غادر رئيس برلمان النيجر هاما امادوالذي وافق البرلمان الاربعاء على مثوله امام القضاء في مسألة تهريب اطفال مفترضة من نيجيريا، "سرا" البلاد متوجها الى بوركينا فاسو، حسب ما اعلن مسؤول في المعارضة.



وقال هذا المسؤول لوكالة فرانس برس "بامكاني ان اقول لكم انه غادر سرا البلاد وهو موجود حاليا في واغادوغو ببوركينا فاسو التي اكدت سلطاتها انه موجود هناك".



واضاف هذا المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته "هذا افضل لاننا نملك معلومات تفيد ان حياته في خطر" ولكنه لم يعط المزيد من الايضاحات.



وفي اتصال اجرته معه وكالة فرانس برس، لم ينف نائب مقرب من هاما امادو الخبر. ولم تتمكن فرانس برس من الاتصال باي عضو من الاغلبية للحصول على تصريح منه.



وكان المكتب السياسي للجمعية الوطنية قد وافق الاربعاء على ان يمثل امادو امام قاضي التحقيق المكلف في هذا الملف الامر الذي سيفتح امكانية توقيفه، حسب ما قال مصدر قضائي.



وكان مجلس الوزراء قد رفع الثلاثاء الى البرلمان "طلبا" من وزير العدل لمثول هاما امادو امام القضاء.



وقالت محطة "تلفزيون الساحل" الرسمية "علمنا للتو ان رئيس الجمعية الوطنية هاما امادو قد فر الى واغادوغو في بوركينا فاسو".