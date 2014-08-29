بريطانيا ترفع التأهب الأمني إلى مستوى الخطر

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، رفع درجة التأهب الأمني في البلاد إلى مستوى "الخطر"، أي ما قبل الخامس والأخير في بريطانيا في مواجهة التهديد الإرهابي المرتبط بسوريا والعراق، مشيرة إلى أن ذلك يعني أن هجوما "مرجح جدا".

وأوضحت وزيرة الداخلية في بيان لها أن "رفع مستوى التأهب مرتبط بالتطورات في سوريا والعراق، حيث تخطط مجموعات إرهابية لهجمات ضد الغرب".

وأضافت ماي "هذا يعني أن الهجمات الإرهابية مرجحة بشدة، لكن لا توجد معلومات مخابراتية تشير إلى هجوم وشيك".

من جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الجمعة، إنه يعتزم إعداد تشريع جديد لتشديد القيود على البريطانيين المسافرين إلى سوريا والعراق للقتال إلى جانب المتطرفين.



وأضاف إنه سيعرض على البرلمان تفاصيل خططه يوم الإثنين لمصادرة جوازات السفر.



وأضاف في مؤتمر صحفي "سألقي بيانا في مجلس العموم يوم الاثنين. يتضمن اتخاذ خطوات إضافية لمنع الأشخاص من السفر من خلال تشريع جديد يسهل عملية مصادرة جوازات سفرهم".

فيما أعلن البيت الأبيض الجمعة أن واشنطن لا تعتزم رفع مستوى التأهب خشية عمليات "ارهابية" بعد قرار بريطانيا رفع التأهب إلى مستوى "الخطر" بسبب الوضع في سوريا والعراق.



وقال جوش ارنست المتحدث باسم البيت الابيض "لا اتوقع في هذه المرحلة أن يتم التفكير في تغيير مستوى" التأهب.



