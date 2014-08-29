تركيا.. وزير خارجية جديد ولا تغيير في وزراء الاقتصاد

قدم رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو اليوم الجمعة حكومته التي عين فيها مولود جاوش أوغلو وزيراً للخارجية خلفاً له في هذا المنصب.

ولم يطرأ تغيير كبير على الفريق الحكومي الذي أعلنه داود أوغلو بالمقارنة مع الحكومة السابقة بقيادة سلفه رجب طيب أردوغان، الذي أصبح رئيسا لتركيا، واحتفظ نائب رئيس الوزراء علي باباجان المسؤول عن الشؤون الاقتصادية في الحكومة السابقة بمنصبه، وكذلك وزير المالية محمد شيمشك ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي ووزير الطاقة تانر يلدز.

وشغل يالجين أكدوغان مساعد الرئيس التركي الجديد رجب طيب أردوغان منصب نائب رئيس الوزراء، كما عين في نفس المنصب نعمان كورتولموش نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وستقدم الحكومة الجديدة برنامجها إلى البرلمان الأسبوع المقبل للتصويت على منحها الثقة بعد ذلك.

ويتمتع حزب العدالة والتنمية بغالبية مطلقة من 313 مقعداً من أصل 550 في البرلمان.