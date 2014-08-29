لبنان.. هدوء نسبي في عرسال بعد قصف مواقع للمسلحين

أفاد مراسل "العربية" أن الأوضاع الميدانية العسكرية في منطقة عرسال الحدودية بين لبنان وسوريا هادئة، بعد قصف الجيش اللبناني نقاط تجمّع المسلحين، وتحديداً في منطقتي وادي عطا ووادي حميد.

وأضاف أن الجيش اللبناني لا يزال يتخذ مواقعه، وهو في حالة استنفار، بسبب انتشار المسلحين في مواقع قريبة منه، أي بالقرب من الحدود اللبنانية السورية، أما بالنسبة للنازحين في عرسال فقد بدأ عدد كبير منهم بالخروج من البلدة؛ خوفاً من تصاعد الموقف العسكري. كما أن آخرين خرجوا بعد إرسال المسلحين إليهم رسائل بضرورة خروجهم من البلدة، نظراً لخطورة الوضع، في ظل أخبار عن حشود من المسلحين تتقدم باتجاه عرسال.