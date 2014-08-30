ابن رئيس سورينام: أردت دعم حزب الله لضرب أميركا

اعترف ابن رئيس سورينام، وهي دولة صغيرة في أميركا اللاتينية، بأنه أراد دعم حزب الله اللبناني الذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية، وبتهريبه أسلحة وكوكايين. وكان دينو باوتيرسي (41 عاماً) الذي عينه والده مديراً لعمليات مكافحة الإرهاب في هذا البلد الصغير في أميركا اللاتينية، أدين من قبل بتهريب مخدرات وأسلحة وسجن في بلده. ويمكن أن يحكم عليه في الولايات المتحدة بالسجن بين 15 عاماً ومدى الحياة، وكان باوتيرسي أوقف في أغسطس 2013 في بنما، وسلم إلى الولايات المتحدة، حيث وجه إليه الاتهام رسمياً في نوفمبر الماضي.

وهو متهم بأنه عرض مساعدته على أعضاء مفترضين في حزب الله، هم في الواقع عناصر أميركيين ادعوا أنهم كذلك، مقابل ملايين الدولارات. وقد عرض خصوصاً إمكانية جعل سورينام واحدة من قواعد الحزب لشن هجمات على مصالح أميركية. وفي عدد من اللقاءات عقد واحد منها في أوروبا في يوليو 2013، عبر عن استعداده لاستقبال ما بين ثلاثين وستين من أعضاء حزب الله وتزويدهم بجوازات سفر من بلده، كما ورد في محضر الاتهام.

بعد ذلك قام بتسليم أحد هؤلاء الأعضاء المفترضين لحزب الله - العملاء الأميركيون - جواز سفر مزور من بلده، وأوضح أن أسلحة ستكون بتصرف الحزب في سورينام، وقد اعترف أمام قاض فيدرالي في مانهاتن بثلاث تهم هي محاولة دعم حزب الله والتآمر لاستيراد كوكايين وحمل سلاح ناري بما يرتبط بهذه القضية.

وكان قضاء سورينام حكم على نجل الرئيس ديزي باوتيرسي في 2005 بالسجن ثماني سنوات بعد إدانته "بقيادة عصابة مهربي كوكايين وأسلحة"، لكن تم إطلاق سراحه بعد ثلاث سنوات "لحسن سلوكه"، وبعد إطلاق سراحه، عينه والده مديراً لوحدة مكافحة الإرهاب في سورينام.

وبعد انتخابه في 2010، استفاد الرئيس ديزي بوتيرسي الذي قاد انقلابين وترأس نظاما عسكريا بين 1980 و1987 ثم بين 1990 و1991، من عفو تم السماح له بموجبه بتولي الرئاسة مع أنه حكم عليه في 2009 بالسجن 11 عاماً في هولندا بتهمة الاتجار بالمخدرات، وملاحق في بلده بتهمة قتل 15 معارضا في 1982.

يذكر أن جمهورية سورينام الصغيرة الواقعة شمال أميركا الجنوبية وتضم أقل من نصف مليون نسمة، نالت استقلالها عن هولندا في 1975، وهي تواجه باستمرار مشاكل مرتبطة بتجارة المخدرات وتبييض الأموال والاستغلال غير القانوني لمناجم الذهب.