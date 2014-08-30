اليمن.. مقتل 13 من "القاعدة" بمواجهات عنيفة مع الجيش

أعلنت مصادر عسكرية يمنية عن مقتل 4 جنود و13 مسلحا من القاعدة، ليل الجمعة وحتى صباح السبت، في هجومين منفصلين في مدينتي القطن وشبام بمحافظة حضرموت في جنوب شرق اليمن.

وذكرت المصادر أن هجوما مزدوجا شنه مقاتلو "القاعدة" على معسكر في وسط مدينة القطن، إذ أقدم المهاجمون على تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري عند سور المعسكر من الجهة الخلفية، ثم شنوا هجوما بالأسلحة الرشاشة وقذائف آر بي جي.

وأكد مصدر عسكري أن "أفراد الجيش تمكنوا من صد الهجوم"، إلا أن المواجهات أسفرت عن "مقتل أربعة جنود وعشرة من المهاجمين، إضافة إلى سقوط جرحى من الطرفين".

وقال أحد سكان مدينة القطن "عشنا منذ مساء الجمعة وحتى فجر اليوم السبت ليلة مرعبة بسبب عنف المواجهات بين القاعدة والجيش".

وبحسب هذا الشاهد، فإن الكهرباء انقطعت عن المدينة، مشيرا إلى قيام الطيران الحربي بالتحليق في المنطقة.

وأكد سكان مدينة القطن أن المدينة تشهد اليوم السبت شللا شبه تام.

إلى ذلك قتل ثلاثة من مسلحي تنظيم القاعدة صباح السبت إثر قصف منزل كان عناصر التنظيم يتحصنون فيه في ضواحي مدينة شبام التاريخية في حضرموت، بحسب مصادر عسكرية.

وتشهد القطن نشاطا لتنظيم القاعدة، وقد قتل فيها في 17 أغسطس ستة عناصر من القاعدة عندما قامت قوات الجيش بقصف منزل كان مسلحو التنظيم يتحصنون فيه.

وقد استفادت القاعدة في الجزيرة العربية من ضعف السلطة المركزية في اليمن في 2011 بعد الانتفاضة الشعبية ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، لتعزيز حضورها، خصوصا في جنوب البلاد وجنوب شرقها.