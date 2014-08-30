صنعاء تؤجل الاجتماع الوطني وتتطلع إلى دعم خليجي

أفاد مراسل "العربية" في اليمن بأنه تقرر تأجيل عقد اللقاء الوطني الموسع برئاسة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، من السبت إلى بعد غد الأحد، وذلك لمزيد من المشاورات والاتصالات وبلورة مبادرة سياسية متكاملة لثني الحوثيين ووقف تصعيدهم ورفع مخيمات ميليشياتهم من محيط العاصمة صنعاء ووسطها.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المبادرة التي يجري التشاور لتقديمها إلى اللقاء الموسع تتضمن مقترحات بتغيير الحكومة وتشكيل حكومة شراكة من كفاءات وطنية, ومراجعة الإصلاحات السعرية الأخيرة، وإجراء مزيد من الإصلاحات الاقتصادية, واقتراح آلية مزمنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وقال مصدر قريب من الرئاسة في صنعاء إن القيادة اليمنية تعول كثيرا على دعم ومساندة أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية، لمواجهة التحديات التي تهدد بإسقاط العاصمة صنعاء تحت سيطرة ميليشيات الحوثيين الذين ينفذون أجندات خارجية لخدمة جهات إقليمية تتربص بأمن واستقرار المنطقة.

كما أوضح المصدر أن اليمن يتطلع إلى الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون المقرر عقده في جدة، السبت، وما سيتمخض عنه من موقف داعم ومساند لليمن ومساعدته على مواجهة الأزمة الراهنة التي تهدد بجر اليمن إلى الفوضى