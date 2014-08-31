إسرائيل تسقط طائرة من دون طيار فوق الجولان

قال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط طائرة من دون طيار دخلت اليوم الأحد من سوريا إلى المجال الجوي لمرتفعات الجولان، التي تسيطر عليها إسرائيل.

وذكر الجيش في بيان أن صاروخ باتريوت أسقط الطائرة قرب نقطة القنيطرة الحدودية مع سوريا.

وقال الجيش في بيان: "نجح سلاح الجو في اعتراض طائرة من دون طيار خرقت المجال الجوي الإسرائيلي على الحدود مع سوريا قرب القنيطرة".

ولم تتوفر معلومات كافية حول الطائرة، فهناك احتمال أنها لم تكن موجهة ضد إسرائيل، وأنها كانت في مهمة تجسس واقتربت من المنطقة الحدودية في محيط القنيطرة فتم اعتراضها.

فيما رجحت مصادر عسكرية إسرائيلية بأن الطائرة بدون طيار التي أسقطت تتبع للجيش السوري وأنها اقتربت من الحدود عن طريق الخطأ.

وتشهد مرتفعات الجولان توتراً منذ بدء النزاع في سوريا في 2011، إلا أن الحوادث فيها بقيت محدودة واقتصرت على إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة أو إطلاق قذائف هاون على أهداف للجيش الإسرائيلي الذي رد عليها في غالب الأحيان.

وتحتل إسرائيل منذ 1967 حوالي 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية التي أعلنت ضمها في قرار لم يعترف به المجتمع الدولي. وإسرائيل وسوريا في حالة حرب رسمياً.