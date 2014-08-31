إسرائيل تصادر أراضي في بيت لحم والخليل

المصدر: رام الله، القدس - رويترز، فرانس برس

قال رئيس بلدية صوريف، محمد لافي، اليوم الأحد، إن إسرائيل أصدرت أمراً عسكرياً بمصادرة 3800 دونم (950 فداناً) من أراضي محافظتي بيت لحم والخليل.

وأضاف لافي: "هذه أكبر عملية مصادرة تتم دفعة واحدة في المنطقة الواقعة بين محافظتي الخليل وبيت لحم"، مبيناً أن "القرار يأتي في الوقت الذي يستعد فيه الناس خلال الأشهر القادمة لقطف محصول زيتونهم المزروع في هذه الأراضي".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "بناء على تعليمات من القيادة السياسية، تم إعلان 4000 دونم في "جفاعوت" (مستوطنة)، أراض تابعة للدولة"، مشيراً إلى أن الأطراف المعنية لديها 45 يوماً للاستئناف.

وجاء في القرار المكتوب باللغتين العربية والعبرية "يحق لكل من يدعي بحقوق في المنطقة (المصادرة)، أن يقدم اعتراضا لدى المحكمة العسكرية في معسكر عوفر بمحافظة رام الله".

ويرفض الفلسطينيون الادعاء الإسرائيلي بأن هذه الأراضي أملاك عامة، وقال لافي: "هذه أراض خاصة مزروعة بأشجار الزيتون، تعود لسكان بلدات صوريف والجبعة وواد فوكين".

وأضاف: "يريدون منا أن نتوجه إلى المحكمة للاعتراض، سنفعل ذلك ولكننا نعلم أن الحكم والجلاد واحد".

ووفقاً للافي، فإن أحد ضباط الجيش الإسرائيلي أبلغه أن قرار المصادرة، يأتي بسبب عملية قتل المستوطنين الثلاثة قبل أشهر.

وأرفق القرار الإسرائيلي بخرائط تبين حدود الأراضي الصادر بحقها قرار المصادرة، والتي تقع بمحاذاة التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" الذي أقيم على أراضي الفلسطينيين في السنوات السابقة.