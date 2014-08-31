الدول الأوروبية تتجهز لمواجهة داعش

الأزمات الساخنة في مناطق الجوار الأوروبية من أوكرانيا حتى ليبيا مرورا بدولة داعش تدفع دول الاتحاد إلى البحث عن استراتيجيات متعددة الأوجُهِ لاحتواء التهديدات الأمنية المباشرة. وقد تكون تهديدات داعش أشدها.

واليوم توفر القمة الأوروبية فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء من أجل وقف سفر الأوروبيين إلى العراق وسوريا و مواجهة التشدد والتطرف.

وتقترح فرنسا عقد مؤتمر حول الوضع في العراق من دون الإشارة إلى أزمة سوريا.

تعدد الأزمات المحيطة بالاتحاد تزيد في هشاشته الداخلية وتكشف بقسوةٍ عن محدودية القوة الناعمة.

وتشير مصادر أمنية إلى أن غالبية المقاتلين الأوروبيين في سوريا التحقوا بصفوف داعش لأسباب قد تكون في بعضها عقائدية وخاصة مالية.

إذن خطة الدول الأوروبية لمواجهة داعش تطبخ في غرف العمليات وقد تنضج مع اجتماع قمة حلف شمال الأطلسي في الخامس من أيلول في إمارة ويلز البريطانية.

