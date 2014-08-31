الصومال.. هجوم بسيارة مفخخة على مبنى المخابرات

صرح الناطق باسم وزارة الأمن في حكومة مقديشو، أن قوات الأمن الصومالية، قتلت أربعة على الأقل من مسلحي "حركة الشباب الإسلامية"، منهية هجوماً منسقاً تم بسيارة مفخخة، وإطلاق نار استهدف مقر الاستخبارات الوطنية، وسجن "جلعو" التابع للاستخبارات الصومالية في العاصمة مقديشو.

وكان ضابط الشرطة الصومالي، أحمد حسين، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن مهاجما انتحاريا يقود سيارة ملغومة، صدم مبنى تابعاً للمخابرات الوطنية في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الأحد، ثم قام مسلحون باجتياح المبنى، الذي يحتجز فيه عادة من يشتبه فيهم أنهم متشددون.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن الشرطة الصومالية رجحت أن الهجوم يحمل بصمات "حركة الشباب الإسلامية"، الذين يهاجمون باستمرار مقرات الاستخبارات الصومالية.

يذكر أن "حركة الشباب الإسلامي" تحارب من أجل الإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة دولياً، وتشن بانتظام هجمات ضد أهداف تابعة لها.