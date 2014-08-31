المخابرات الألمانية: "داعش" أكثر وحشية من القاعدة

قال رئيس وكالة المخابرات الداخلية الألمانية في مقابلة، اليوم الأحد، إن بعض الشبان المسلمين ينجذبون لتنظيم "داعش" بسبب وحشيته التي تجعله يبدو أكثر مصداقية من تنظيم "القاعدة".

وقال هانز جورج ماسن: "هناك صلة بين النجاح الذي حققه تنظيم داعش حتى الآن في العراق والأنشطة هنا في ألمانيا وأنشطة الدعاية والحشد التي تستهدف الجهاديين الشبان".

وأضاف ماسن لإذاعة "دويتشلاندفونك" العامة: "داعش.. إذا جاز التعبير هي الشيء الرائج.. أكثر جاذبية بكثير من جبهة النصرة جناح القاعدة في سوريا".

وقال: "ما يجذب الناس هو الوحشية الشديدة.. التشدد والصرامة. هذا يوحي لهم بأنه تنظيم أكثر مصداقية حتى من القاعدة.. تتلاشى القاعدة أمام داعش حين يتعلق الأمر بالوحشية".

وتذرعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بنجاح "داعش" في تجنيد جهاديين ألمان كسبب يجيز لألمانيا أن ترسل أسلحة لمناطق صراع في "استثناء" لسياستها بعد الحرب العالمية الثانية. وستقرر حكومتها اليوم الأحد ما هي نوعية المساعدات التي سترسلها للقوات الكردية التي تقاتل تنظيم "داعش" في شمال العراق.

وتقدر المخابرات الألمانية أن 400 ألماني على الأقل انضموا للتنظيم في سوريا والعراق. وقال ماسن إن هناك أدلة على قيام خمسة مواطنين أو سكان ألمان بتنفيذ هجمات انتحارية لحساب التنظيم هناك في الشهور الأخيرة.

