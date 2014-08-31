تبادل أسرى بين أوكرانيا وروسيا

أفادت وكالات أنباء روسية، نقلا عن ضابط روسي كبير، أن أوكرانيا سلمت مجموعة من المظليين الروس الأسرى لديها، بينما أعادت موسكو 63 جندياً أوكرانياً، كانوا قد عبروا الحدود إلى أراضيها الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الميجر جنرال أليكسي راجوزين قوله إنه تم تسليم المظليين بعد مفاوضات "صعبة للغاية".

والأسبوع الماضي ذكرت أوكرانيا أنها ألقت القبض على عشرة مظليين روس، وعرضتهم على وسائل الإعلام كدليل على أن الجيش الروسي يحارب إلى جانب الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا.

لكن روسيا قالت إن الرجال عبروا الحدود في منطقة لا تحمل أي علامات بطريق الخطأ.

وكانت أوكرانيا قالت، في وقت سابق، إن الرجال كانوا في "مهمة خاصة" واعتقلوا بعد أن عبروا الحدود بصورة غير مشروعة وقدموا الدعم لمنظمة إرهابية"، وهو تعبير يستخدم في الإشارة إلى الانفصاليين.