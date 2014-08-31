تجدد الاحتجاجات في ولاية ميزوري الأميركية

خرج مئات المحتجين، في شوارع فيرغسون بولاية ميزوري الأميركية، أمس السبت، مطالبين بـ"العدالة"، بعد ثلاثة أسابيع من إطلاق ضابط شرطة أبيض النار، وقتله الفتى الأسود الأعزل مايكل براون.

واشتبكت الشرطة مع المحتجين في فيرغسون ليلا، لأيام بعد الوفاة، فيما انتُقدت السلطات لقيامها باعتقالات جماعية، واستخدام العتاد العسكري، الذي وصفه بعض المراقبين بأنه "طرق قاسية".

وقال المنظمون، على صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن مسيرة السبت أقيمت للاحتجاج على "حالات القتل" التي تقوم بها الشرطة و"حالات التستر".

وقتل ضابط شرطة فيرغسون، دارين ويلسون، الفتى براون (19 عاما) في التاسع من آب. وفجر القتل احتجاجات عنيفة في ضاحية سانت لويس، وجذب الاهتمام العالمي نحو "العلاقات العرقية" في الولايات المتحدة.