جندي لبناني مختطف: أفرجوا عن سجناء داعش وإلا سنذبح

في رسالة مصورة، ناشد الجندي اللبناني المختطف علي الحاج حسن أهله بالتحرك لإطلاق سراحه.

وقال الجندي الحاج حسن، وهو أخو رئيس التيار الشيعي الحر المناهض لحزب الله، إنه وزملاءه المختطفين مهددون بالذبح بعد ثلاثة أيام، إذا لم يتم الإفراج عن سجناء سجن رومية.

وألح السجين في رسالته المصورة على أهله وعمومته بالخروج إلى الشارع، لقطع الطريق، حتى يجبروا الحكومة على التحرك.

وقال الجندي المحتجز "أطالب أهلي وأبي وأخي، وخصوصاً أخي محمد الحاج حسن، أن يطلب من الرئيس وكل أحد في الدولة، كي يفرجوا عن مساجين رومية".

وأضاف المتحدث: "نحن محتجزون لدى الدولة الإسلامية، ولم نعد نستطيع التحمل أكثر".