دعوات دولية لإسرائيل بالتراجع عن مصادرة الأراضي

لاقى قرار إسرائيل مصادرة مساحات واسعة من أراضي الضفة غربية تنديداً دوليا واسعاً، ودعوات للعدول عن القرار.

وأعلنت إسرائيل، أمس الأحد، مصادرة أراض في تجمع غوش عتصيون الاستيطاني قرب بيت لحم، في خطوة وصفتها جماعة مناهضة للاستيطان بأنها أكبر مصادرة للأراض منذ 30 عاما.

بريطانيا: قرار "يفتقر للحكمة"

فقد شجبت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، قرار إسرائيل الاستيلاء على مساحة كبيرة من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، واصفةً القرار بأنه "يفتقر إلى الحكمة".

وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، في بيان عقب دعوة الولايات المتحدة إسرائيل للعدول عن القرار، إن "المملكة المتحدة تشجب قيام الحكومة الإسرائيلية بمصادرة 988 فدانا حول مستوطنة عتصيون" بالضفة.

وأضاف: "إنه قرار يفتقر إلى الحكمة، ويجيء في وقت ينبغي أن تكون الأولوية فيه لوقف إطلاق النار في غزة .. سيضر كثيرا بوضع إسرائيل في المجتمع الدولي".

ويعيش نحو500 ألف إسرائيلي في الضفة التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967 .

باريس تدعو إسرائيل للتراجع

من جهتها، دانت باريس مصادرة إسرائيل لأراضي، ودعتها إلى "العدول على قرارها".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية رومان ندال إن باريس "تدين.. وتدعو السلطات الإسرائيلية إلى العدول عن قرارها".

كما نددت حركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان، في بيان، بالإعلان مؤكدة "على حد علمنا، أن هذا الاعلان غير مسبوق، في حجمه، منذ الثمانينات، ويمكن أن يؤدي إلى تغيير كبير في الوضع القائم في غوش عتصيون ومنطقة بيت لحم".

واشنطن: القرار "سلبي"

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ترى أن إعلان إسرائيل مصادرة أراض لاحتمال بناء مستوطنة عليها في الضفة الغربية المحتلة أمر "سلبي" بالنسبة لجهود السلام، وتحث الحكومة الإسرائيلية على إلغاء هذا القرار.

وقال المسؤول الأميركي: "أوضحنا منذ فترة طويلة اعتراضنا على استمرار النشاط الاستيطاني".

وتابع: "هذا الإعلان، مثل كل الإعلانات الأخرى التي تصدرها إسرائيل بشأن الاستيطان وخطوة التخطيط التي يوافقون عليها وعطاء البناء الذي يصدرونه، أمور سلبية لهدف إسرائيل المعلن بالتوصل لحل يقوم على أساس دولتين من خلال التفاوض مع الفلسطينيين".

وختم قائلاً: "نحث الحكومة الإسرائيلية على إلغاء هذا القرار".