الأردن: اتصالات مستمرة مع الدول الصديقة لمواجهة داعش

قال وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إن بلاده على اتصال مستمر وتنسيق دائمين مع الدول "الشقيقة والصديقة" بخصوص العديد من التحديات الإقليمية التي تهدد أمنه واستقراره، بما في ذلك انتشار الإرهاب والمنظمات المتطرفة في المنطقة، بالإشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش".

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" حول فتح الأردن أراضيه وتقديم الدعم العسكري واللوجستي لأي عمل ضد "داعش"، قال المومني "نحن نتحدث عن تنسيق واتصالات مستمرة مع الدول الشقيقة والصديقة، لكن لا يجوز الآن الحديث عن أي قرارات وعن أي تحالفات ما دمنا نتحدث عن مرحلة تنسيق وتواصل".

ورفض المومني الحديث عن أي تحالفات وقرارات سابقة لأوانها، مضيفاً "سيتم الإعلان عن أي قرارات تتخذ في هذا الشأن في الوقت المناسب، لذلك لا نستطيع الإفصاح عن أي تحالفات حالياً".

وتحدث الوزير عن قدرة الأردن على حماية أراضيه واستعداداته العسكرية والأمنية في مواجهة أي خطر يقترب من حدوده، قائلاً إن" الأردن يتعرض لتهديدات من قبل الإرهاب، كما دول الإقليم ومن ضمنها داعش، ولكن الأردن وبسبب استعداداته الأمنية والعسكرية نشعر أننا بأفضل حالاتنا".

وعلى صعيد آخر، يشارك العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني في قمة حلف الناتو التي تستضيفها المملكة المتحدة يومي الرابع والخامس من شهر سبتمبر الحالي للتشاور حول مختلف التحديات العالمية والإقليمية.