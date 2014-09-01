اليمن.. زعيم الحوثيين يدعو لعصيان مدني ضد الحكومة

في تحدٍّ لنداءات مجلس الأمن الدولي بوقف العمليات العدائية ضد الحكومة اليمنية، حث زعيم الحوثيين، أمس الأحد، أنصاره على شن حملة عصيان مدني إلى أن تتم تلبية مطالبهم.

ويقاتل الحوثيون الحكومة منذ سنوات للمطالبة بسلطة أكبر لطائفتهم الزيدية الشيعية في شمال اليمن. وحشد الحوثيون قبل أسبوعين عشرات الآلاف من مؤيديهم على أطراف العاصمة صنعاء، وأقام البعض خياما في المدينة قرب مبنى وزارة الداخلية.

وتثير المواجهة مخاوف بشأن استقرار اليمن. وفي هذا السياق، دعا مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، الحوثيين لوقف الأعمال العدائية ضد الحكومة، وحذر الدول الأجنبية من التدخل في هذا البلد.

ولكن عبدالملك الحوثي، زعيم الحوثيين، قال في ساعة متأخرة من مساء الأحد: "الآن آن الأوان للانتقال إلى المرحلة الثالثة من التصعيد الشعبي".

وتابع الحوثي في كلمة عبر قناة تلفزيونية مملوكة للحوثيين: "أوجه ندائي إلى سكان العاصمة ومحيطها إلى أن يحتشدوا صباح الغد إلى ساحة التغيير. الخطوات ستستمر إلى نهاية الأسبوع، وكل خطوة هي مهمة، وأنا أطمئن شعبنا إلى أن خطواته القادمة ستكون مزعجة ولكن في آخرها خطوات حاسمة إن وصلنا إليها سنتحدث عنها".