تركيا..اعتقال عشرات من ضباط الشرطة للتآمر ضد الحكومة

اعتقلت السلطات التركية العشرات من ضباط الشرطة، بينهم رئيس سابق لوحدة شرطة مالية، اليوم الاثنين، في موجة جديدة من الاعتقالات، بزعم تورطهم في مؤامرة ضد الحكومة، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية.

وذكرت قناة "إن تي في إن" أن السلطات أصدرت أوامر اعتقال لما يصل إلى 33 ضابطا "يسعون للإطاحة بالحكومة".

واعتقل العشرات من رجال الشرطة منذ يوليو، لاتهامهم بـ"تشكيل منظمة إجرامية والتنصت على الهواتف"، في إطار ما يصفه الرئيس الجديد رجب طيب أردوغان بـ"مؤامرة" ضده.

وجاءت الاعتقالات الأخيرة بعد تولي أحمد داود أوغلو رئاسة الحكومة، خلفاً لأردوغان الأسبوع الماضي.