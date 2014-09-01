متظاهرون يقتحمون مبنى التلفزيون الحكومي الباكستاني

اقتحم متظاهرون يطالبون بالإطاحة برئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، اليوم الاثنين، مقر التلفزيون الحكومي.

وقال مذيع في التلفزيون الحكومي المقتحم إن المتظاهرين اقتحموا مكاتب الصحافيين و"حاصروا" الموظفين.

لكن السلطات الباكستانية أعادت البث الرسمي، بعد انقطاع دام نحو ساعة.

بدورها، قامت قوات من الجيش والدرك بإخراج المتظاهرين الذين اقتحموا مقر التلفزيون.

ودعا طاهر القادري، زعيم الحركة الشعبية المعارضة، أنصاره للالتزام بأوامر الجيش، معتبراً أن "انتصار الثورة بات قريبا".

وبينما جدد القادري مطلبه باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة وطنية تتولى السلطة بعد اقتحام أنصاره للمبنى الرسمي وسط العاصمة، نأى عمران خان بحزبه عن اقتحام مجمع الوزارات والتلفزيون الرسمي.

وتجددت المواجهات بين المعارضين للحكومة، المسلحين بحجارة وعصي، والشرطة في إسلام أباد اليوم، بعد ساعات على دعوة وجهها الجيش لحل الأزمة التي تعاني منها باكستان بشكل سلمي.

وكان المحتجون بدأوا مسيرتهم نحو العاصمة في 15 أغسطس، مطالبين باستقالة شريف، ما أدى إلى أزمة زادت من احتمالات تدخل الجيش.

وحث الجيش الحكومة والمعارضين على تسوية الخلافات بشكل سلمي، ليل الأحد، محذراً في الوقت نفسه من أنه "لن يتوانى عن أداء دوره كاملا في حفظ أمن الدولة".

ويزعم المعارضون أن انتخابات 2013 التي جاءت بشريف إلى السلطة كانت مزورة، رغم أن مراقبين محليين وأجانب وصفوا تلك الانتخابات بالحرة والنزيهة.

وكان المعارض عمران خان وعد بأن يواصل الاحتجاجات "حتى النفس الأخير"، مضيفا أنه سيرفع دعوى بتهمة القتل بحق رئيس الوزراء حول أعمال العنف.

وبحسب مصادر طبية، فقد ارتفعت حصيلة المواجهات بين متظاهري المعارضة والشرطة التي دارت يومي السبت والأحد إلى ثلاثة قتلى و481 جريحا، بينهم 92 شرطيا و118 امرأة و10 أطفال.

وعلى وقع الاحتجاجات، أعلنت الحكومة أن استقالة نواز شريف غير واردة، علما بأن الأخير يتمتع بشعبية لا يستهان بها في مواجهة المعارضين.

وكانت الحكومة طلبت قبل أسبوعين من الجيش حماية المباني الاستراتيجية في وسط العاصمة، بينها المقر الرسمي لرئيس الوزراء، مستندة إلى المادة 245 من الدستور.