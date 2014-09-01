مراسل العربية: مبعوث رئاسي إلى صعدة للقاء الحوثي

أفاد مراسل "العربية" في اليمن أن اللجنة الرئاسية المكلفة بإعداد رؤية لحل الأزمة الراهنة في البلاد تعمل بصورة مكثفة ومتواصلة لدراسة جميع المقترحات والرؤى المقدمة من عدد من الأحزاب السياسية، ومن جماعة الحوثي للخروج برؤية متكاملة في غضون 48 ساعة، وذلك لقطع الطريق على التصعيد الحوثي.

وذكرت مصادر إعلامية في صنعاء أن الرئيس هادي أوفد بعد ظهر الاثنين عبدالقادر هلال أمين العاصمة إلى صعدة لمقابلة عبدالملك الحوثي ونقل رسالة إليه من الرئيس هادي تحثه على التعقل وتجنيب اليمن حرباً أهلية تفتح المجال للتدخلات الخارجية.

وأشارت المصادر إلى أن التحرك الجديد جاء بعد مضي أقل من 24 ساعة على الخطاب التصعيدي الذي ألقاه عبدالملك الحوثي، وأطلق فيه إشارة البدء بتنفيذ المرحلة الثالثة من التصعيد.

وشهدت صنعاء تنظيم تظاهرة لأنصار الحوثي رافقتها أطقم مسلحة انطلقت من ساحة التغيير وتوزعت في وقت لاحق إلى عدة مجموعات قامت بغلق عدد من الشوارع الرئيسة بالقرب من مبنى الحكومة وميدان التحرير وسط العاصمة، وتسببت في اختناقات حادة بحركة السير لعدة ساعات.