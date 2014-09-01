مقتل 6 في انفجار بمبنى قرب باريس إثر تسريب غاز

قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب 11 آخرون بجروح في انفجار وقع داخل مبنى في ضواحي باريس، صباح أمس الأحد، في حين لايزال البحث جاريا عن شخصين آخرين مفقودين، كما أعلنت السلطات.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بسقوط أربعة قتلى و11 جريحا في الانفجار الذي لم تعرف في الحال أسبابه، ولكن يحتمل أن يكون ناجما عن تسرب للغاز في المبنى المؤلف من أربع طبقات، والذي أدت قوة الانفجار إلى انهيار جزء منه بالكامل.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، الذي تفقد مكان الانفجار: "لقد نجم الانفجار عن تسرب للغاز على ما يبدو، ثمة آثار عصف يحمل على الاعتقاد بحصول ذلك"، لكنه دعا إلى "توخي الحذر"، إذ لا تتوافر في الوقت الراهن "أي معلومة أكيدة تتعلق بسبب هذا الانفجار".