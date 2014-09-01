موسكو: لا تدخل عسكريا في أوكرانيا.. ووقف النار أولا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن بلاده لن تقوم "بتدخل عسكري" في أوكرانيا، مشدداً على ضرورة التباحث في "وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط"، في المحادثات المقررة في بيلاروسيا بين ممثلين عن كييف وموسكو.

وصرح لافروف، خلال لقاء مع طلاب روس، أنه "لن يحصل تدخل عسكري، نحن نؤيد فقط تسوية سلمية لهذه الأزمة الخطيرة، لهذه المأساة".

وأضاف "كل ما نقوم به يهدف فقط إلى تحقيق تقدم لمقاربة سياسية" من أجل تسوية الأزمة في أوكرانيا، التي تشهد معارك طاحنة بين الجيش الأوكراني وموالين لروسيا.

واعتبر أن "وقفا فوريا وغير مشروط لإطلاق النار" يجب أن يكون "أولا" على جدول أعمال المباحثات في مينسك حيث تعقد "مجموعة الاتصال" حول أوكرانيا التي تضم خصوصا ممثلين عن كييف وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

كما يفترض أن يشارك في القمة ممثل أو أكثر عن الانفصاليين الموالين لروسيا.

ويفترض أن تبدأ المفوضية الأوروبية في الوقت نفسه العمل على فرض عقوبات جديدة على روسيا التي يتهمها الغربيون بنشر قوات لدعم الانفصاليين، وذلك بعد عدة عقوبات أوروبية وأميركية فرضت عليها حتى الآن.

ودعا لافروف إلى عودة "التعاون البراغماتي" مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من خلال دعوة الغربيين إلى "العدول عن سياسة التهديد والعقوبات التي لا جدوى منها".