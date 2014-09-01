هادي: دولة إقليمية تريد إحراق صنعاء مثل دمشق

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن هناك دولة إقليمية (يقصد إيران) تريد إحداث الفوضى في صنعاء وإحراقها مثل ما يحدث في دمشق وبغداد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن هادي قوله إن "الحكومة ستعمل بكل الطرق السلمية، لتجنيب اليمن الحرب الأهلية"، مؤكداً أن "هناك أطرافاً لا تريد لصنعاء أن تخرج بسلام".

لكن الرئيس هادي أشار إلى أن هناك أيضاً دعماً كبيراً لليمن إقليمياً ودولياً، وقال إن "الدول دائمة العضوية ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم كله لا يريد أن يذهب اليمن إلى الحرب الأهلية".

وأوضح هادي أن حروب صعدة الماضية حصدت أربعة آلاف جندي وضابط وخلفت ثلاثة عشر ألف جريح، مؤكداً أن هناك تآمراً على اليمن من أطراف عدة بغرض إجهاض المبادرة السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية.