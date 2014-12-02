أوباما يدرس اختيار أشتون كارتر لمنصب وزير الدفاع

قالت مصادر الاثنين، إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تعكف على اختيار مرشح من شخصيات رفيعة المستوى ليخلف وزير الدفاع المستقيل تشاك هيغل.

ويعمل أوباما على قائمة تضم نائب وزير الدفاع السابق أشتون كارتر الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه الأوفر حظاً بعد استبعاد مسؤولة الدفاع السابقة ميشيل فلورنوي على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي.

تولى كارتر منصب نائب وزير الدفاع في الفترة من أكتوبر 2011 إلى ديسمبر 2013.

ويعتقد أن أوباما يبحث أيضاً خيارات أخرى منها وزير الأمن الداخلي الحالي جيه جونسون ووزير البحرية السابق ريتشارد دانزيج، بالإضافة إلى كورت كامبل وهو مساعد سابق لوزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي ويرأس حالياً مجموعة آسيا الاستشارية.

وقال مصدر إن الإعلان سيكون خلال الأيام المقبلة هذا الأسبوع على الأرجح أو الأسبوع المقبل.

