اتفاق تام لوقف إطلاق النار بين كييف والانفصاليين

توصلت كييف والانفصاليون الموالون لروسيا في منطقة لوغانسك شرق أوكرانيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار اعتبارا من 5 ديسمبر الجاري، بحسب ما أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وزعيم الانفصاليين في هذه المنطقة.

وأكد رئيس "جمهورية لوغانسك الانفصالية"، ايغور بلوتنيتسكي، اليوم الثلاثاء، معلومات أوردتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي أفادت بالتوصل إلى اتفاق مبدئي لوقف تام لإطلاق النار على خط الجبهة"، اعتبارا من 5 ديسمبر، وذلك خلال اجتماع عقد في 29 نوفمبر بين جنرال روسي وجنرال أوكراني بمشاركة الانفصاليين والمنظمة.

وجاء في بيان للمنظمة أنه "تم الاتفاق أيضا على سحب الأسلحة الثقيلة اعتبارا من 6 ديسمبر".



أما المتحدث العسكري الأوكراني اندري ليسنكو فقال إنه "ليس لديه أي معلومات بهذا الشأن" فيما أكد أن "إطلاق النار متواصل".

ومن المقرر عقد اجتماع بين الجنرالين الأوكراني والروسي وممثلين عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وعن "جمهورية دونيتسك الانفصالية" المجاورة صباح اليوم الثلاثاء "للبحث في وقف إطلاق نار في النقاط الساخنة" من هذه المنطقة، وفق ما أفاد به مصدر في الجمهورية الانفصالية.

وكان الجنرالان حددا أمس الاثنين أسس اتفاق لوقف المعارك في مطار دونيتسك الذي تدور فيه معارك منذ أشهر بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا.



وبعد هدوء لوقت قصير مساء الاثنين سمع دوي المدافع وإطلاق للنار مجددا صباح الثلاثاء في المنطقة.

وهذا الاتفاق الذي أعلنت عنه المنظمة هو أحدث محاولة لتثبيت وقف لإطلاق النار الذي أبرم في 5 من سبتمبر الماضي والذي يتعرض لخروقات كثيرة، حيث استمر القصف المتبادل رغم وقف إطلاق النار الذي وقعته أوكرانيا وروسيا وانفصاليون موالون لموسكو، فيما فشلت محاولات لاحقة للتوصل إلى هدنة أكثر صمودا في ظل استمرار القصف المدفعي.

وقالت منظمة الأمن والتعاون إن هناك خلافات مازالت عالقة في بعض التفاصيل.

وجاء في تقرير للمنظمة نشر في ساعة متأخرة من ليل أمس الاثنين أن الجانبين مختلفان حول تفاصيل "مرحلة الفصل بين القوات".







