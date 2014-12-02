الكونغرس يجهز على آمال أوباما في إغلاق غوانتانامو

وجه المشرعون الأميركيون ضربة لجهود الرئيس الأميركي باراك أوباما المستمرة منذ 5 سنوات لإغلاق معسكر الاعتقال في قاعدة غوانتانامو البحرية في كوبا، بحذف خطة لإغلاق المنشأة من مشروع قانون الدفاع السنوي.

وقال السناتور كارل ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الاثنين إن "النسخة النهائية من مشروع القانون لن تسمح للرئيس بنقل السجناء إلى الولايات المتحدة".

ومن المرجح أن يوافق مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الأيام المقبلة على مشروع قانون الدفاع الذي يقر سنويا منذ أكثر من 50 عاما، ليرسل بعد ذلك إلى البيت الأبيض ليوقعه أوباما ويصبح بذلك قانونا نافذا.

وكان أوباما قد وعد بإغلاق معسكر الاعتقال منذ دخوله إلى البيت الأبيض في أوائل العام 2009، وقال إنه "أضر بسمعة الولايات المتحدة حول العالم". لكنه لم يتمكن حتى الآن من القيام بذلك جزئيا بسبب مقاومة الكونغرس.



